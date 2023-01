Gf Vip 7 | volano stracci tra Nicole Murgia e Dana Saber | “Puliscimi le scarpe | schiava!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip i nervi nella Casa continuano a essere tesissimi. Dopo le liti avvenute nei giorni scorsi è che ha coinvolto in particolar modo le coppie, a dirsele di santa ragione questa volta sono state. Fra le due Vippone sono volate parole grosse che hanno fatto indignare il web. La modella di origini marocchine in poche settimane ha capito bene che far ottenere qualche clip in più bisogna far (s)parlare di sé. Mentre chiacchierava con Attilio Romita,ha iniziato a discutere con l’attrice romana in merito a un episodio avvenuto ieri pomeriggio non meglio specificato. La donna ha iniziato ad attaccare la: Ti suggerisco di bere più acqua invece di parlare visto la tua pipì acida ...