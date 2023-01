Gf Vip 7 | il fratello di Giaele De Donà si scaglia contro la Vippona | “Ho trovato disgustoso | fuori luogo e impertinente quello che ha detto davanti a tutta Italia”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Matthias Deha pubblicato (e poi rimosso) alcune Instagram stories in cui parlava della sorella Sofia, concorrente del GrandeVip 7. Il contenuto è stato però condiviso da alcuni utenti sulla piattaforma Twitter, scatenando una polemica social. Matthias ha infatti contestato il comportamento della sorella maggiore e le sue affermazioni circa il marito Brad e il supporto economico che lui ha dato alla famiglia. Ci tenevo un attimo a chiarificare settimana scorsache era successo in puntata, che hoveramente una cosa disgustosa,edda parte di mia sorella andare a dire,, che suo marito mantiene la famiglia economicamente. ...

Grande Fratello

Un successo inarrestabile quello della Salemi che dalla sua esperienza al Grandecome concorrente a quella attualmente in onda come commentatrice social passando per il programma che ...Preferito Grande7: Nikita e Antonino spiccano il volo, i sondaggi #gfvip #nikiters #gintonic https://t.co/uZLWl9ut1D BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 2, 2023 Un nuovo diverbio sull'armadio - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Lo scorso 31 dicembre Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del ‘ Fratello Vip’. Il 27enne, noto soprattutto per la sua relazione, ormai finita, con Belen Rodriguez, insieme a… Leggi ...Torna l'appuntamento con ilGf Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra fidanzati che litigano furiosamente e nuove uscite dalla casa, si preannuncia una serata scoppiettante ...