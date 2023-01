GF VIP 7 | anticipazioni ventiseiesima puntata | sorprese e litigi per tutti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Stasera, 2 Gennaio 2023, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini condurrà ladel reality show insieme agli opinionisti Orietta Berti, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Alla postazione social ci sarà, come di consueto, Giulia Salemi. Quest’ultima settimana è stata parecchio movimentata nella Casa.i vipponi hanno discusso tra di loro, perfino in queste ore ancora ci sonodentro la Casa. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 GF VIP 7, ledellaNella Casa del Gf Vip, la fine del 2022 e l’inizio del 2023 sono trascorse tra turbolenze e veri e propri terremoti. In particolare: la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e? ...