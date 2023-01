Gesesa | il 4 gennaio irregolarità nell’erogazione dell’acqua | le vie interessate

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che mercoledì 42023 a causa di lavori sulla rete idrica del Comune di Benevento, si potranno verificare disserviziquali bassa pressione e/o mancanza acqua dalle ore 09:00 alle ore 12.00, nelle seguenti zone: – Via Nicola Ciletti – Via Nicola Boraglia – Via Antonio Navarra – Via Cesare Beccaria – Via Raffaele Viviani – Via Filippo Palizzi – Via Carlo Labruzzi – Via Liborio Pizzella – Via dei Dauni – Via della Città Spettacolo – Via San Giuseppe Moscati – Parte di Contrada Fontana Margiacca