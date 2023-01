(Di lunedì 2 gennaio 2023)torna a casa. Il centrocampista, ex Roma e Fiorentina, è sul punto di diventare un giocatore del. Il brasiliano, infatti, hato il, che incasserà dall'operazione legata ...

La Sicilia

Secondo Globesporte,ha già raggiunto Rio de Janeiro per essere sottoposto alla visite mediche. . 2 gennaio 2023Pelé cia poca distanza di tempo dalla scomparsa di quella regina Elisabetta, che come lui ... di quella generazione che comprendeva fenomeni del calibro di Rivelino, Carlos Alberto,, ... Gerson lascia Marsiglia, giocherà nel Flamengo Gerson torna a casa. Il centrocampista, ex Roma e Fiorentina, è sul punto di diventare un giocatore del Flamengo. Il brasiliano, infatti, ha lasciato il Marsiglia, che incasserà dall'operazione legata ...