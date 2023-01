Georgina e Cristiano Ronaldo si trasferiscono in Arabia Saudita | un contratto milionario e una vita di lusso in un palazzo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La stella portoghese ha firmato per l'Al-Nassr, il che significa che la famiglia sta lasciando l'Europa per trasferirsi nella capitale mediorientale

Fanpage.it

Le accuse contro il super regalo diRodriguez aRonaldo non sono mancate: 'È pornografico' . In questi giorni ci sono state critiche per la scelta della moglie del campione di un totem extra lusso. Quale regalo ...Il campione portoghese, dopo le numerose critiche ricevute anche per il regalo di, ha trovato l'accordo con la squadra araba e percepirà 200 milioni a stagione. L'accordo tra... Il regalo di Natale di Georgina a Cristiano Ronaldo diventa un caso ... La stella portoghese ha firmato per l'Al-Nassr, il che significa che la famiglia sta lasciando l'Europa per trasferirsi nella capitale mediorientale ...L'ultimo annuncio di Cristiano Ronaldo ha lasciato tutti i suoi fans a bocca aperta. Infatti, il campione portoghese continua a stupire tutti.