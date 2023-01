Genoa | piacciono su esterni della Juventus

Tutto B

...00 Südtirol - Modena 15:00 Venezia - Parma 18:00 Frosinone - Ternana 20:30 Bari -BASKET - ...30 Varese - Derthona Visualizza Lega Basket Serie A Leggi anche Napoli, operazione fantasia:...... soprattutto sul fronte gol subiti: ' a me i dati statistici nonmolto - chiosa - perché ... Non possiamo snaturarci, l'unica volta è stato col, ma con quell'avversario dovevamo farlo. ... Genoa, piacciono due bomber di Serie C Da mezzo secolo un vessillo del Genoa domina uno dei borghi più belli della città e della Liguria. Ma ai tifosi della Samp la cosa non è piaciuta: e hanno presentato un esposto in ..."Caricola parla col cuore: 'Bari e Genoa in A, può essere l'anno giusto'", titola La Gazzetta del Mezzogiorno oggi in edicola. L'INTERVISTA A UN GRANDE EX. LA SECONDA VITA - Nicola, difensore che ha i ...