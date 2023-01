Genoa | Gudmundsson | ' Serie A | tutto per riuscirci Le differenze tra Blessin e Gilardino '

Sportitalia

... ma adesso dobbiamo andare a riprenderci la Serie A e sono convinto che abbiamo le chance per farcela", alcune delle parole del giocatore del(Getty Images) Tutta la ...... tra cui quello di Albert. Considerano le sue ottime prestazioni in questa stagione, l'... TAGSgudmusson mercato CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Mercato Samp: Ferrari ai ... Sassuolo, chiesto al Genoa l'attaccante Albert Gudmundsson "Gudmundsson: 'Dal 2023 vorrei un figlio. E il Genoa in Serie A'”, scrive Il Secolo XIX. Intervista all’attaccante.Da Blessin a Gilardino, passando anche per la voglia di riprendersi la Serie A col Genoa: Albert Gudmundsson racconta i propositi del 2023 ...