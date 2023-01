Genoa | conferma di Gilardino ad un passo

TUTTO mercato WEB

Alberto Gilardino ha svoltato sulla panchina del, dal suo arrivo dieci punti in quattro partite e ora ladalla società Alberto Gilardino ha svoltato sulla panchina del, dal suo arrivo dieci punti in quattro partite e ora la ...La Reggina sial secondo posto, mentre si porta sotto il. Continua la serie positiva del Pisa. In coda il Perugia abbandona l'ultima posizione, dando lo scomodo cambio al Cosenza. Ma ... Genoa, Gilardino a un passo dalla conferma. Tre nomi per sostituirlo alla guida della Primavera Un interesse concreto, confermato anche da Reggio Calabria, anche se il Napoli resta fermamente convinto che l'ex Genoa resterà alle pendici del Vesuvio.Tra in nomi in ballo, c’erano anche quelli di Nicola Legrottaglie e Giuseppe Scienza, ma alla fine il club ha deciso per la bandiera del Cagliari ...