GdS – Calciomercato | Milan | in porta arriva Devis Vasquez Ma per ora non sarà lui il vice Maignan

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) 2023-01-01 17:04:01Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Colombiano, 24 anni, è considerato dal club rossonero un investimento in prospettiva. Acquisto a titolo definitivo, non ha passaporto comunitario. Le visite già domani Nuovo portiere in arrivo aello. Ilha concluso l’acquisto – a titolo definitivo – di, 24enne colombiano prelevato in Paraguay dal Guaraní (da non confondersi quindi con l’omonima società brasiliana), club di prima divisione paraguaiana. Trafila — Secondo quanto filtra da via Aldo Rossi, si tratta di un acquisto già pianificato dal club rossonero, e che quindi non dipende dall’incertezza sui tempi di recupero di. In altre parole, nonper fare il secondo di ...