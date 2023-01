Gazzetta – Kloop toglie il Liverpool dalla corsa ad Amrabat | ‘Abbiamo appena preso Gakpo | il calcio non è il Monopoly’ | Mercato

(Di lunedì 2 gennaio 2023) 2023-01-02 20:53:25 In tema di news ditiene banco in queste ore quanto riporta ladello Sport: Tornato ieri a Firenze per riprendere gli allenamenti con la Fiorentina, il centrocampista marocchino Sofyancontinua a restare un oggetto del desiderio di molti club europei. Nelle ultime settimane oltre a Tottenham e Paris Saint Germain, club del connazionale Hakimi, per molti uno dei club più interessati al giocatore è ildi Jurgen, con il tecnico teutonico che secondo quanto riportato dai media inglesi sarebbe rimasto rapito dalle doti fisiche e calcistiche mostrate dal numero 34 gigliato al Mondiale. I Reds hanno da poco chiuso l’oneroso ingaggio di Cody, indubbiamente uno dei protagonisti ...

