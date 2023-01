Gaslighting | cos’è e perché è sintomo di narcisismo patologico

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 gennaio 2023) È una delle parole più famose del 2022,. Ma non è certo un neologismo. Nel 1944 proprio questo termine ha ispirato un film con Ingrid Bergman, solo che allora si parlava di angoscia. Come si può spiegare? Un aiuto viene dallo psichiatra Enrico Zanalda, Presidente della Società Italiana di Psichiatria Forense, che spiega così questa parola. “Indica la manipolazione psicologica maligna a cui si può essere sottoposti da parte di un narcisista malintenzionato che, facendoci dubitare delle nostre percezioni ed emozioni, ci impone la sua volontà”. Secondo l’esperto, questo fenomeno non è particolarmente raro, anzi può essere più frequente di quanto si possa credere. “Determina nella vittima uno stato di confusione emotiva che è un preludio dell’adesione passiva alla volontà dell’induttore. Ilsia diventata la parola più cliccata nel 2022 ...