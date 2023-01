Gagliardini-Inter | la storia si avvicina alla fine E c’è già l’interesse di alcuni club di Serie A

(Di lunedì 2 gennaio 2023) È un’in scadenza quella che ci accompagnerà da gennaio in poi. Moltissimi calciatori hanno il contratto in scadenza, tra cui molte colonne neroazzurre: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Dzeko o di qualche pedina meno importante come Darmian, D’Ambrosio o l’infortunato Dalbert.di questi stanno trattando per il rinnovo, altri invece sono sicuri di andar L'articolo

fcinter1908

e Barcellona potrebbero mettere a segno uno scambio in estate Intanto in vista dell' estate ... visto il contratto in scadenza nel giugno 2023 di Roberto. Il club nerazzurro, comunque,...Calciomercatocome Handanovic. Dzeko a stipendio dimezzatoDestinato a seguire Handanovic è. L'vorrebbe incassare qualcosa cedendolo in questa finestra invernale, ... Inter, Gagliardini sarà lasciato libero: due club sul centrocampista. Dzeko e De Vrij… Il ko di Pellegri potrebbe convincere i granata a cercare subito un centravanti di ruolo. Mercoledì, all'Olimpico-Grande Torino arriva il Verona ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...