Furto in sede Protezione Civile a Francavilla al Mare Struttura non era ancora stata inaugurata

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Chieti - Unè stato commesso nelladelladial, non, in contrada Valle Anzuca, I volontari ieri sera si sono accorti che una serranda del magazzino eraforzata. Sul posto si è recato il sindaco Luisa Russo con i volontari, con il coordinatore Maurizio Basile e l'assessore allaWiliams Marinelli e si sta facendo l'inventario di ciò che manca: i ladri hanno sicuramente portato via due generatori, un soffiatore, una motosega. "I carabinieri sono stati sul posto, la zona è sorvegliata dalle forze dell'ordine, che ringrazio. Oggi sporgerò regolare denuncia - dice il sindaco Russo. Un gesto vile e per quel che pare ...

FRANCAVILLA AL MARE. Un furto è stato commesso nella sede della Protezione Civile di Francavilla al Mare, non ancora inaugurata, in contrada Valle Anzuca. I volontari ieri sera si sono accorti che una serranda del magazzino ...