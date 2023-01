Francesco Totti insultato sui social per il suo aspetto fisico | “Te sei magnato le borsette di Ilary”

Insulti e prese in giro asotto la sua ultima foto pubblicata sul profilo Instagram . 'Mangia di meno' o ancora 'ti sei mangiato le borse di Ilary ' sono solo alcuni dei commenti dei follower. 'France', te sei ...è stato bersagliato dalle critiche dei leoni da tastiera per una sua foto apparsa sui social.: le critiche In molti tra i fan dei social hanno trovato che l'ex campione ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Insulti e prese in giro a Francesco Totti sotto la sua ultima foto pubblicata sul profilo Instagram. «Mangia di meno» o ancora «ti sei mangiato le borse di ...