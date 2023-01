(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - Con ogni probabilità l'uomo, un senza fissa dimora, avrebbe deciso di colpire dopo essersi visto rifiutata l'. Si indaga a tutto campo per far luce sull'episodio di violenza accaduto la sera di Caporanno quando una turista israeliana è stata accoltellata più voltedi Roma. A sferrare i colpi un uomo che, dopo averla ferita, è fuggito via. Uno dei colpi le ha lacerato il fegato, ed è stata sottoposta nella notte a un trattamento di radiologia interventistica. La donna è stata ferita anche a un polmone, ma in modo meno grave. É stata quindi ventilata l'ipotesi di una vendetta per una mancatada chi indaga sul tentato omicidio. Sono tanti infatti i senza tetto che, soprattutto nelle ore serali, si riuniscono nei pressia ...

AGI - Agenzia Italia

base, ovvero coupé a trazione posteriore a motore centrale , realizzata in pochi esemplari.elettrificata per arrivare a 800 cavalli di potenza. La vettura dovrebbe essere ufficializzata ......parola più cliccata nel 2022 derivadal fatto che vengono messe in rete molte "fake news" che fanno dubitare della realtà con il proposito appunto di manipolare i destinatari dei messaggi".... Forse una elemosina negata all'origine dell'accoltellamento alla stazione Termini (ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Con grande partecipazione e sincera emozione mi rivolgo a tutti voi, presidenti di società, per augurarvi un 2023 ricco di soddisfazioni. Vi scrivo ...Il fascicolo aperto dai pm romani per il momento non contempa l'ipotesi che si possa essere trattato di un attacco terroristico.