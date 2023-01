(Di lunedì 2 gennaio 2023) Per quanto riguarda l'Europa, molti Paesi, per ridurre la loro dipendenza dalla Russia, hanno affittato o costruito stazionidi rigassificazione. Ad iniziare dalla, dove il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha inaugurato a Wilhelmshaven in Bassa Sassonia il primo impianto di rigassificazione del paese L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze Post

... con i prezzi delche sono diminuiti di circa il 47% a dicembre, poiché l'Europa è riuscita a sostituire gran parte dei flussi della Russia condinaturale liquefatto. A impattare ...... con i prezzi delche sono diminuiti di circa il 47% a dicembre, poiché l'Europa è riuscita a sostituire gran parte dei flussi della Russia condinaturale liquefatto. A impattare ... Forniture gas: l’Europa punta sui rigassificatori galleggianti. Per prime Germania e Finlandia. In ritardo partirà anche l’Italia Per quanto riguarda l'Europa, molti Paesi, per ridurre la loro dipendenza dalla Russia, hanno affittato o costruito stazioni galleggianti di rigassificazione. Ad iniziare dalla Germania, dove il cance ...L’incremento rispetto all’anno precedente è del +116%. La company pubblica il secondo bilancio di sostenibilità ...