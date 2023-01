(Di lunedì 2 gennaio 2023) È un Pauloarrabbiato e deluso quello dopo il pareggio per 1 - 1 tra il suoe il Reims, che ha bloccato la scalata in classifica dopo due vittorie di fila. Più che per il risultato ...

Corriere dello Sport

È un Pauloarrabbiato e deluso quello dopo il pareggio per 1 - 1 tra il suo Lille e il Reims, che ha bloccato la scalata in classifica dopo due vittorie di fila. Più che per il risultato finale, l'ex ...Su Facebook, Fernando: "Karsdorp se ne deve andare prima di subito. Ha avuto comportamenti ...ancora di avere ancora a che fare con un allenatore che perde il conto delle sostituzioni (, ... Fonseca sbotta contro i suoi tifosi al Lille: “Cosa fischiano”. Poi la minaccia L'ex tecnico della Roma è furioso nell'intervista post-partita: "Sono deluso, non ci hanno sostenuto proprio quando la squadra aveva bisogno di loro" ...