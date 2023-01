FMI | il 2023 sarà un anno duro per l’economia mondiale

Sky Tg24

... "prevediamo che un terzo dell'economia mondiale e metà dell'Unione europea saranno in recessione ." Ilin ottobre ha tagliato le sue prospettive di crescita economica globale per il, ...Per la Russia l'ha stimato un calo del Pil di oltre 3 punti nel 2022 , anticipando che lo scenario non dovrebbe discostarsi di molto anche nel. Il deficit russo paga la "diaspora" energetica ... Allarme Fmi: 2023 anno duro per l’economia, metà Ue in recessione Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede che il 2023 sarà un anno duro per l’economia mondiale. Secondo il FMI, USA, UE e Cina vedranno rallentare la crescita. Inoltre, la metà dei paesi dell’U ...Borsa di Milano oggi 2 gennaio: il Ftse Mib inizia l'anno all'insegna di guadagni e con lo spread fermo a 214 punti. La giornata non è ricca di eventi e le principali Borse sono chiuse.