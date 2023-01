Flavio Montrucchio torna a condurre ‘Primo appuntamento’ | le novità

Musica e Tv 2.0

... che alla settima stagione cambia casa e si trasferisce in una romantica villa d'epoca! Immagine rinnovata ma l'anima del programma resta lui,, padrone di casa elegante e discreto ...Su Real Time l'anno inizia alla grande: è tempo di Primo ... La nuova stagione di 'Primo appuntamento' con Flavio Montrucchio [CS] Nuovo anno e ambientazione inedita per il dating show fenomeno di Real Time Primo appuntamento, che alla settima stagione cambia casa e si trasferisce in ...Il 2022 si è chiuso con un’altra stagione di grande successo per Flavio Montrucchio, sempre più volto di Discovery. E il conduttore sta per tornare, ovviamente con uno dei suoi cavalli di battaglia. N ...