Flamengo | Gerson sbarcato a Rio | al Marsiglia 15 milioni

(Di lunedì 2 gennaio 2023), 25enne centrocampista brasiliano ex Roma e Fiorentina, èa Rio de Janeiro per chiudere il suo trasferimento dalal. Dopo le visite mediche, firmerà un contratto di cinque anni. Il, secondo i media brasiliani, sborserà 15di euro più uno di bonus per riportare al Maracanà, già nella squadra carioca dal luglio 2019 al luglio 2021, periodo durante il quale ha collezionato 109 presenze e 7 gol e vinto, fra le altre cose, due campionati brasiliani e una Libertadores. SportFace.

TUTTO mercato WEB

Intanto, sempre in Brasile, ilha trovato l'accordo con il Marsiglia per far tornare in patria l'ex romanista, che il tecnico dell'Olympique Igor Tudor aveva confinato tra le riserve. ...Commenta per primo Il Marsiglia prepara la cessione di. Secondo L'Equipe , il club francese ha trovato l'accordo per il passaggio del giocatore ex Roma e Fiorentina, alIl centrocampista a cui era stata spedita la maglia del Capitano, dopo il Marsiglia sbarca a Rio per firmare con il Flamengo ...L'ucraino piace al tecnico dei francesi Tudor, ma la trattativa è legata alla cessione del centrocampista dell'Olympique Gerson al Flamengo ...