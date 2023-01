Fiumicino | l’istituto Baffi diventa anche Liceo Scientifico Il 21 gennaio l’incontro con gli alunni di Terza Media

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 gennaio 2023)Paolocontinua l’espansione. Oltre al Tecnico economico e Professionale alberghiero, per l’anno scolastico 2023/24 sarà. Dal prossimo anno, infatti, sarà attivato il nuovo indirizzo di, che sarà in grado di dare una prima risposta alla crescita della popolazione studentesca. “L’indirizzo liceale nasce da un’adunanza di intenti che ha visto coinvolti il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto del ‘’, che ringrazio pubblicamente – ha affermato la Dirigente -. Fondamentale il contributo offerto dal preside Roberto Tasciotti per la riuscita di questo importante risultato. Accoglieremo glie le alunne delle terze medie per presentare la nostra offerta formativa ...