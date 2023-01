Fisco | i nuovi tempi per gli accertamenti | tutto quello che devi sapere

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Idi prescrizione di certe imposte ci mettono una vita a scadere. Una volta consegnata la dichiarazione dei redditi, ma spesso anche prima, ilha molto tempo per poter effettuare i necessari controlli sulla posizione fiscale di un contribuente. Questo è il motivo per cui ilpotrebbe beccare anche dopo diversi anni un’evasione fiscale. La cosa certa è che la beccherà. scadenze dei controlli fiscaliilovetrading.itquanto tempo ha a disposizione ilper controllare la situazione fiscale di un contribuente è molto importante per organizzarsi. A prescindere dal fatto che sia moralmente sbagliata, l’evasione fiscale è un affare molto poco sicuro per una persone che decide di fare la furba e ingannare l’Agenzia delle Entrate nel suo campo. Questo perché, sebbene possa in un primo ...

Informazione Fiscale

