Fiorentina | si continua a lavorare per Sabiri

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lanon molla Abdelhamid. Tutti i dettagli sulla trattativa per il centrocampista della Sampdoria Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Nazione, lastando aall’acquisto di Abdelhamid. Il club viola sta così valutando le possibili combinazioni per il centrocampista marocchino di proprietà della Sampdoria. La prima opzione sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, la seconda prevede invece l’inserimento di una contropartita come Zurkowski per abbassare il costo del cartellino. Infine il club viola potrebbe rimandare l’acquisto, a titolo definitivo, alle sessione di calciomercato estiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tornato ieri a Firenze per riprendere gli allenamenti con la Fiorentina, il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat continua a restare un oggetto del desiderio di molti club europei. Nelle ultime settimane oltre a Tottenham e Paris Saint Germain, club del...