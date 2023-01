Fiorentina | non tramonta Parisi

FiorentinaUno.com

Da Baez a Zuelli, le idee del Frosinone Malgrado si profili un mercato d'attesamancano ... Baez , 27 anni, uruguaiano, vanta una lunga militanza in Italia tra, Livorno, Spezia, Cosenza e ......30 Casalmaggiore - Chieri CALCIO - SERIE A 15:00- Sassuolo 18:00 Juventus - Udinese 20:... "La rivalità Milano - Bologna aiuta il basket,ha bisogno d'odio" Eurolega, Milano - Monaco 79 -... Gennaio, la Fiorentina non digerisce il panettone: i precedenti Si accende il mercato in uscita della Fiorentina, con Benassi sempre più ai margini che potrebbe tornare in una sua vecchia squadra ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...