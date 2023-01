Fiorentina-Monza | la designazione arbitrale | al Var Massa

Viola News

18.30 AYROLDI DI VUOLO - LOMBARDO IV: PRONTERA VAR: MAZZOLENI AVAR: MUTOh. 18.30 FELICIANI PASSERI - COSTANZO IV: PAIRETTO VAR: MASSA AVAR: GHERSINI INTER - NAPOLI h. 20.45 SOZZA ...... Marinelli di Tivoli Roma - Bologna (ore 16.30) arbitro: Santoro di Messina Cremonese - Juventus (ore 18.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta(ore 18.30) arbitro: Feliciani di Teramo ... Fiorentina-Monza, anche Benassi in corsa per la convocazione: il punto La Fiorentina tornerà in campo mercoledì alle 18.30 per la ripresa del campionato e troverà di fronte a sé il Monza di Raffaele Palladino, che attualmente si trova ...A coadiuvarlo al VAR ci saranno Fabbri e Aureliano, mentre gli assistenti saranno Meli e Peretti; Piccinini il quarto uomo, ...