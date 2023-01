Fiorentina | Amrabat vuole esserci contro il Monza

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dopo le fatiche al Mondiale con il suo Marocco, Sofyansi sta già allenando per essere in campo inSofyan, dopo il Mondiale con il Marocco, è tornato a disposizione di Vincenzo Italiano. Il centrocampista marocchino si è presentato in ottime condizioni fisiche e sembra essere già pronto per una maglia da titolare alla ripresa della Serie Ail. Sul mercato, invece, laha respinto i primi assalti che sono arrivati da molte big. In particolare il Liverpool sembra essere davvero interessato. L'articolo proviene da Calcio News 24.