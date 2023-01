Fiorello | “carriera finita” tutta colpa di Sanremo | il dramma del conduttore | Sostanze per la depressione

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 2 gennaio 2023)è ancora protagonista delle cronache. L’uomo attualmente al timone di Viva Radio 2 ha raccontato in passato di un difficile momento della sua. Pensava sarebbe, eppure qualcosa è cambiato per il meglio. Ecco cosa ha dichiarato.è considerato da tutti come lo showman per eccellenza. Attore, comico, cabarettista eè davvero un concentrato di energia in grado di fare ascolti da paura in qualsiasi contesto. Attualmente Fiore sta conducendo ogni giorno la rassegna comica mattiniera chiamata Viva Radio 2. Anche in una fascia oraria così complessa, l’uomo sta riuscendo a portare a casa grandissimi risultati e riempire il suo parterre di bravi ospiti. Come non dimenticare, oltretutto, ilcondotto ...