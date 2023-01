Filippo Inzaghi | «Meno playstation | più calcio di strada»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) In un’intervista al Corriere della Sera,, mister della Reggina, parla della crisi del suo ruolo – il centravanti – e della vocazione ad allenare dei campioni del mondo del 2006.– «Rispetto ad altri Paesi, da noi si è perso ildi, l’oratorio. Io a mio figlio lo sto già insegnando: lo porto a giocare in tutti i posti. L’anno scorso ero in vacanza e in una piazza ho letto: vietato giocare ae più campetto. Solo lì s’affinano certe qualità che poi non perdi più». CAMPIONI 2006 ALLENATORI – «C’entra l’amore per il. Pensavo già allora che quella generazione del Mondiale e del Milan di Atene potesse restare nel, perché quei trionfi si ...

Corriere della Sera

In un'intervista al Corriere della Sera,, mister della Reggina, parla della crisi del suo ruolo ...Intervista al Corriere della Sera per il tecnico della RegginaPippoche ha avuto modo di parlare della sua esperienza in Serie B ma anche del campionato di A con la lotta scudetto. Sul cammino della sua squadra in cadetteria e sulla sua ... Filippo Inzaghi: «Insegno a mio figlio a giocare in strada. Leao Resti al Milan, vi dico perché» L'ex tecnico di Milan e Benevento, attualmente alla Reggina, Filippo Inzaghi, fratello del tecnico dell'Inter Simone, ha parlato al Corriere della Sera: ...Filippo Inzaghi, allenatore ed ex attaccante del Milan, si è così espresso al Corriere della Sera su Leao: "Fossi in lui resterei. Per me il Milan è sempre stato ...