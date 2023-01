Figc | Gravina e la lettera ai club | “Solo giocando di squadra si ottengono risultati Buon anno”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Gabriele, ha voluto inviare un messaggio di auguri per l’nuovo a tutti i. Il Presidente dellasi dice “convinto che l’attuale contingenza richieda ancora maggiore vicinanza da parte della Federazione. Ci siamo lasciati alle spalle undifficile, che ha procurato notevoli danni economici aiprofessionistici e incalcolabili lacerazioni a livello relazionale in quelli dilettantistici, passando per la guerra in Ucraina, che ci ha reso tutti più vulnerabili ma anche più sensibili e più accoglienti, per arrivare a fronteggiare l’ennesima emergenza dettata dagli aumenti del ‘caro bollette’, che mettono a rischio l’attività in particolare nelle categorie giovanili”.ha poi continuato: “In questo 2022 ho anche riscontrato tanti lati ...