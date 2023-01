Fiction | si parte domenica con ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ A febbraio ‘Mare Fuori’ e ‘Il Commissario Ricciardi’ 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo anno e nuova stagione di. Rai Uno ricon il sequel de ‘LediLobosco‘, in onda8 gennaio 2023 in prima serata. L’attricenopea Luisa Ranieri torna in azione a Bari come vicequestore. Dopo il successo della prima stagione, arrivano sei nuove puntate della serie basata sui romanzi di Gabriella Genisi. Dal 23 gennaio, invece, arriva ‘Black out’, serie mistery in quattro puntate diretta da Riccardo Donna. Alla vigilia di Natale un albergo di lusso resta isolato per una valanga. Tra i clienti ci sono personaggi misteriosi, ma solo restando uniti possono salvarsi. Nel cast della nuova‘giallo’ Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino e Marco Rossetti (leggi qui). Sempre su Rai1, dal 15 ...