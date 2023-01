Fiat X1 9 - I 50 anni della Little Ferrari - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Per gli americani, la X1/9 era la "". Per Nuccio Bertone, che avrebbe voluto vederla equipaggiata con motori più potenti, era "l'auto delle segretarie". Per tutti gli appassionati, è una delle più riuscite collaborazioni tra lae i grandi carrozzieri, tanto da risultare uno dei più longevi modellisua storia, grazie al successo riscontrato nel Regno Unito e negli Usa. Si tratta di una delle tante testimonianze di un decennio pazzesco per il marchio, la cui gamma era all'epoca ricca di modelli di nicchia, tra coupé e scoperte. E proprio 50fa, più specificamente il 22 dicembre del 1972, veniva presentata alla stampa internazionale la celebre torinese con carrozzeria targa. La scelta delle Madonie, probabilmente, non fu casuale: proprio lì aveva luogo la ...