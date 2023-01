Federica Pellegrini e Matteo Giunta | il lieto annuncio a pochi mesi dal matrimonio

corriereadriatico.it

Tra questi, Marcell Jacobs, Fiona May e Chiara Vingione. leggi anche 10 buoni propositi per il 2023 per avere successo nella vita Concerto di Natale per la pace: a che ora e dove ...Tra loro si alterneranno sul palco: Fiorella Mannoia, José Carreras, Marcell Jacobs,, Fiona May, Chiara Vingione, Bianca Guaccero, Leo Gullotta ed Elena Sofia Ricci. La ... Pecco Bagnaia e Federica Pellegrini, capodanno insieme alle Maldive. E Rossi festeggia in famiglia Federica Pellegrini e Matteo Giunta a quattro mesi dal loro matrimonio ci tengono a fare un lieto annuncio sui social.In occasione della Giornata Mondiale per la Pace, stasera domenica 1° gennaio 2023 Federica Panicucci presenterà in prima serata su Canale 5 il Concerto per la pace.