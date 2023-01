Fabio Rovazzi svela | “Faccio una vita normale e posto solo se ho qualcosa da dire”

(Di lunedì 2 gennaio 2023)è tornato in rotazione radiofonica con il suo nuovo brano Niente è per sempre: le sue parole a RTL 102.5 Da domenica 1° gennaioè in rotazione radiofonica con “Niente È Per Sempre“, il suo nuovo singolo. La nuova release, affidata in anteprima alle radio, sarà disponibile sulle piattaforme a partire da domani, martedì 3 gennaio. Quello diè un ritorno inedito, che scombina tutte le aspettative e sorprende il pubblico. Il nuovo singolo ha l’ambizione di esseredi diverso rispetto al passato, una canzone con cuiprova a dare importanza alle parole. “Niente È Per Sempre” è il racconto della società di oggi, con tutte le sue ipocrisie e incoerenze. Un brano provocatorio e ...

RTL 102.5

Il nuovo singolo del cantautore Niente per sempre immortala il periodo storico incredibile che stiamo vivendo, ma che nessuno racconta nelle canzoni .tornato in radio con il singolo Niente per sempre , un pezzo ben lontano dal popolare Andiamo a comandare del 2016. Il sound dance stavolta lascia il posto a un pop melodico che racconta ...Arriva come la prima buona notizia musicale dell'anno il singolo targato, uscito il primo di gennaio: 'Niente è per sempre' racconta con la solita ironia pungente e il tono scanzonato molti aspetti della nostra società. Il brano è firmato dallo stesso... Fabio Rovazzi a RTL 102.5: “Faccio una vita normale e posto solo quando ho qualcosa di interessante da dire o da mostrare” In diretta in radiovisione Fabio Rovazzi ha presentato il nuovo singolo “Niente È Per Sempre”, da domenica 1° gennaio in rotazione radiofonica come New Hit di RTL 102.5 ...Arriva come la prima buona notizia musicale dell’anno il singolo targato Fabio Rovazzi, uscito il primo di gennaio: “Niente è per sempre” racconta con la solita ironia pungente e il tono scanzonato mo ...