F1 | lo scenario più probabile per il 2023 sarà Red Bull contro Mercedes? Se lo dicono i bookmakers…

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Follow the money”, “segui il denaro”, dice Gola Profonda al reporter Bob Woodward nel noto film “Tutti gli uomini del Presidente” per indirizzare il giornalista sulla strada giusta nella sua inchiesta che porterà allo scandalo del Watergate. Il concetto è esattamente lo stesso quando si parla di previsioni in ambito sportivo. Se si vuole avere un’idea di chi possono essere i più accreditati in vista di un determinato evento, allora bisogna mettersi sulle tracce della pecunia. Come? Dando un’occhiata a chi, i soldi, li maneggia. I bookmakers. Ebbene, al riguardo c’è una dinamica relativa al Mondiale di F1che vale la pena di essere sottolineata. Gli allibratori non credono né in Charles Leclerc, né nella Ferrari. Se si fa un giro su qualsiasi sito di scommesse, siano essi italiani o esteri, si evincerà come il monegasco e la Scuderia di Maranello abbiano quote ...