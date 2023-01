F1 | la Cina spera per la tappa di Shanghai | potrebbe ritornare dopo allentamento regole covid

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Formula 1, insi punta al ritorno delladidel 2023. Quest’ultima era stata eliminata dal calendario a causa delle politiche restrittive del coronavirus in, ma il recentedelleaver aperto la porta. La data originale della gara, il 16 aprile, è ancora libera. Non è ancora noto però se la F1 si assumerà il rischio con un preavviso così breve. SportFace.

SPORTFACE.IT

Russia e'Matura sempre piu' il contesto in cui potrà avvenire' l'incontro tra il Papa e il patriarca di Mosca, incontro che Benedetto XVI '' di realizzare durante il proprio pontificato ma ......nelle condizioni di avere un sistema industriale 'competitivo rispetto alle sfide di Usa e', ... Industria 4.0, Ursonel buon senso della Commissione Europea I fari sono puntati soprattutto ... F1, la Cina spera per la tappa di Shanghai: potrebbe ritornare dopo ... Dopo tre anni di pandemia tutto sta ripartendo dalla Cina dove il virus rischia di fare gravi danni. Ma non è detto che si sviluppi una variante in grado di rimettere tutto in gioco ...Quali messaggi contiene l’ultima telefonata tra Vladimir Putin e Xi Jinping, con cui i due leader hanno concluso il 2022 Il rapporto fra le ...