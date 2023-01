Ex professore universitario in pensione perde tre dita per un petardo a Capodanno | “Non sparerò mai più”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilgli è esploso in mano subito dopo l’accensione della miccia: “Non ho avuto neanche il tempo di reagire o di allontanarmi, un secondo dopo ho visto che ero completamente ricoperto di sangue”, dice Ciro Belfiore, 77enne docenteinoriginario di Portici, in provincia di Napoli. Stava festeggiando ilcon “uno dei pochi botti che, in famiglia, avevamo acquistato”. Mentre era sul balcone, a un paio d’ore dallo scoccare della mezzanotte, ha provato a far esplodere unmentre era da solo. “Avevo appena acceso la miccia quando, immediatamente, è esploso”, ha raccontato a Il Mattino. È una delle 15 persone rimaste ferite tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti. Soccorso all’ospedale Vecchio Pellegrini, ha subìto l’amputazione parziale di tre ...

