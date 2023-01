(Di lunedì 2 gennaio 2023) Orbitano intorno al partito malmesso, scrutano, aspettando il momento. Personaggi in cerca di autore. O di un partito. Tra sondaggi a picco e crisi d'identità, quale occasione occasione migliore delPd per ritagliarsi un posto sulla scena? L'elenco è variegato tra chi è da sempre vicino all'area progessista e chi, invece, prova a fare il giro largo. Non è un mistero che Roberto Speranza e compagni siano in prima fila per dire la loro nella partita congressuale. Dopo la scissione nella fase renziana sono pronti a rientrare. Lo stesso ex ministro della Salute è, insieme al segretario Enrico Letta, garante della fase Costituente. Mentre tra i saggi chiamati a scrivere il nuovo manifesto del partito c'è anche Mario Hubler, segretario generale della fondazione Italiani europei, quella presieduta da Massimo D'Alema. Ma è a Bologna, che è un po' la capitale di ...

Il Foglio

Uno che in tempi non sospetti fa era un volto (molto) noto del Movimento 5 stelle, riferimento in Emilia Romagna e non solo: è stato capogruppo deibolognesi in Comune ma anche capo staff di ...Per non parlare degli avvoltoi, che volano a larghi giri sulla lunga marcia dem. La ... Elly manda avanti idella ex Leu a chiedere di rallentare il processo, con la scusa di ... Ex grillini e bersaniani: ecco i curiosi del congresso Pd L'ex M5s Massimo Bugani, oggi assessore a Bologna in quota Articolo uno, lancia segnali mentre Speranza e compagni si organizzano a Roma e nei territori. Spettatore interessato anche l'ex iena Dino Gi ...