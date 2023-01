EuroPattinaggio di Velocità | ecco gli Azzurri per il sogno del podio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Archiviato un grande avvio di stagione, la Nazionale Italiana di pattinaggio disi lancia sugli Europei di pista lunga, in programma ad Hamar (Norvegia) dal 6 all’8 gennaio. Saranno cinque i pattinatorisul ghiaccio dell’Olympic Hall Vikingskipet per la rassegna continentale che assegnerà i titoli sprint e quelli allround: il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha scelto David Bosa, Davide Ghiotto, Serena Pergher, Laura Peveri e Alessio Trentini. Bosa e Trentini saranno impegnati sulle distanze sprint (500 e 1000 metri) al maschile, così come Pergher al femminile. Ghiotto e Peveri gareggeranno invece nelle gare allround (500, 1000, 1500, 3000 e 5000 metri per le donne; 500, 1000, 1500, 5000 e 10.000 metri per gli uomini). Delegazione tricolore che si completa con l’allenatore Matteo Anesi, il fisioterapista Luca Arosio e il medico ...