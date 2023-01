Esposta a San Pietro la salma di Benedetto XVI

Il Sole 24 ORE

La salma di Benedetto XVI , il papa emerito deceduto il 31 dicembre , èda questa mattina aPietro . L'inviato di 'Mattino Cinque News' si è recato sulla piazza per vedere e sentire i numerosi i fedeli che hanno raggiunto la Basilica con il desiderio di dare ...ROMA " Fin dalle prime luci dell'alba numerosi fedeli e turisti sono in fila in piazzaPietro dove, a partire dalle 9, nella Basilica è statala salma del Papa emerito Benedetto XVI. A rendergli omaggio in mattinata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ... La salma di Benedetto XVI esposta a San Pietro, Mattarella e Meloni tra i primi a rendere omaggio. ... Migliaia i fedeli in fila per entrare nella basilica di San Pietro per un omaggio a Benedetto XVI la cui salma è esposta dalle 9 di questa mattina. Sono gruppi di religiosi e religiose ...