«Esiti rassicuranti dei tamponi sui passeggeri dalla Cina | si tratta di Omicron»

La Provincia di Varese

... come scrivevamo questa mattina , sono arrivate nel pomeriggio ulteriori "notizie" sui ... Attendiamo di ricevere glianche di questo screening che ricordo essere finalizzato all'..."Notiziearrivano dai risultati del sequenziamento dei tamponi positivi, prelevati a Malpensa, ... Attendiamo di ricevere glianche di questo screening che ricordo essere finalizzato ... Tamponi a Malpensa, ancora notizie rassicuranti sui voli dalla Cina ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Fontana: notizie rassicuranti. Bertolaso: continuare con le vaccinazioni. A Malpensa positiva circa la metà dei viaggiatori della Cina ...