Enzo Fernandez | che caos col Benfica | è successo tutto dopo il Mondiale

(Di lunedì 2 gennaio 2023)si gode la vittoria delconquistata con l’Argentina ma nel frattempo con ilè il. Ecco cos’èsi è laureato campione del mondo con l’Argentina nei Mondiali in Qatar. Competizione in cui ha dimostrato di essere un vero e proprio protagonista. Adesso, però, con il suo club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato.com

, centrocampista del Benfica e fresco di vittoria del Mondiale con l'Argentina, è tornato in patria per Capodanno, centrocampista del Benfica e fresco di vittoria del ...Il futuro diè uno degli argomenti più caldi del calciomercato. Il classe 2001 del Benfica , reduce dallo strepitoso Mondiale con l' Argentina in cui è stato nominato miglior giovane della ... Enzo Fernandez: sì al Chelsea, Benfica pronto a soffiare Alcaraz all'Inter Il classe 2001 del Benfica, in rottura totale con il club portoghese, è sempre più vicino alla firma con i Blues ...Con l’inizio dell’anno nuovo si verificherà anche la ripresa di vari campionati europei. Oltre a questo, nel mese di gennaio a farla da padrona sarà anche il calciomercato, il quale si chiuderà il 31 ...