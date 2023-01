Entry list Australian Open 2023 femminile | presenti cinque italiane | out Halep e Saville

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ecco l’dell’, per quanto riguarda il torneo, in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio. Sarà Iga Swiatek a guidare il seeding del primo slam della nuova stagione, seguita da Ons Jabeur e Jessica Pegula. Benle tenniste azzurre ai nastri di partenza: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. Le uniche due grandi assenti sono Simona(sospesa per doping) e Daria(alle prese con un lungo infortunio). Spiccano invece ritorni importanti come quelli di Pavlyuchenkova e Vondrousova. Di seguito laa completa....