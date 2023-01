“Entro l' estate” Il governo corre veloce sul presidenzialismo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Maria Elisabetta Alberti Casellati è del tutto focalizzata sulla riforma del. La possibile svolta costituzionale è al cdel lavoro del ministro per le Riforme, che ha parlato dei progetti ad Affari Italiani: “Sono impegnata in una attività di ascolto sia dei rappresentanti della maggioranza sia dell'opposizione. Trattandosi di una riforma costituzionale l'obiettivo è quello di realizzarla tutti assieme con la maggior condivisione possibile. Ritengo che la mia attività di ascolto possa terminarela fine del mese di gennaio, ascoltando i rappresentanti di tutti i partiti o gli esperti indicati dalle varie forze politiche. La proposta sarà pronta quando avrò ascoltato le posizioni e le ragioni di tutti i gruppi parlamentari, sperando di trovare un punto di caduta”. Casellati fornisce un cronoprogramma ...

Affaritaliani.it

"Ritengo che la mia attività di ascolto sulle riforme istituzionali possa terminarela fine del mese di gennaio, ascoltando i rappresentanti di tutti i partiti o gli esperti indicati dalle varie forze politiche. La proposta sarà pronta quando avrò ascoltato le posizioni e le ...'Ritengo che la mia attività di ascolto possa terminarela fine del mese di gennaio, ... I tempi 'Prima dell'la proposta del governo dovrebbe essere certamente pronta, ma è difficile per ... Presidenzialismo, Casellati: Proposta del governo entro l'estate. Esclusivo Maria Elisabetta Alberti Casellati è del tutto focalizzata sulla riforma del presidenzialismo. La possibile svolta costituzionale è al ...Come annunciato nei giorni scorsi approvato il nuovo lotto dei lavori per la pavimentazione del borgo antico di Gallipoli. Interessate la centralissima via via Antonietta De Pace insieme a via Brigant ...