Eni - Nasce Eni Sustainable Mobility

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Eni prosegue nel suo percorso di valorizzazione delle attività con le maggiori prospettive di crescita e, dopo la nascita di Plenitude per le fonti rinnovabili, crea una nuova società dedicata alla mobilità sostenibile. La realtà si chiama Enied è un'azienda "integrata verticalmente lungo tutta la catena del valore" dei servizi e dei prodotti per la transizione energetica, tra cui il car sharing Enjoy. Gli asset. L'azienda, che sarà guidata da Stefano Ballista, avrà il compito di accelerare "il percorso verso l'azzeramento delle emissioni lungo il loro intero ciclo di vita", potendo contare su tutte le attività, italiane ed estere, del Cane a sei zampe nel campo della bioraffinazione e del biometano (incluse le bioraffinerie di Venezia e di Gela e i nuovi progetti per Livorno e in Malesia, oggi in corso di valutazione), sul ...