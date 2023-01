Emma Villas Aubay Siena – Allianz Milano | partita la prevendita su CiaoTickets

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ha preso il via oggi la prevendita per poter assistere al match di campionato che verrà disputato domenica 8 gennaio a partire dalle ore 15,30 al PalaEstra e che vedrà opposte. La gara sarà valevole per la terza giornata di ritorno del torneo di Superlega. Riprende in questo modo il campionato e si tratterà della primadel 2023. I senesi riprendono oggi ad allenarsi in vista del delicato impegno contro Patry, Ishikawa e compagni. La prevendita è attiva nel circuitoe in tutti i punti vendita autorizzati. Il link è stato attivato all’indirizzo ...

Lega Pallavolo Serie A

...00 Mantova - Nardò basketball 17:00 Cantù - Cremona Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Pinerolo - Monza 19:30 Cuneo - Vallefoglia VOLLEY - SUPERLEGA 15:30- Milano 15:... Il patron biancoblu dà un voto al 2022 ("un sei striminzito") e guarda al futuro. "Se restiamo in Superlega possiamo pensare a lottare per i playoff" ...