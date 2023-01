Elisabetta Gregoraci | la relazione con Giulio Fratini resa ufficiale La foto che non lascia dubbi

Fanpage.it

Dopo mesi trascorsi a non dichiarare pubblicamente, né a mostrarsi in foto insieme, la showgirle l'imprenditore Giulio Fratini hanno deciso finalmente di uscire allo scoperto.e Giulio Fratini non si nascondono più A Verissimo , qualche mese fa, ...Dopo il gossip insistente sulla loro relazione,e Giulio Fratini hanno deciso di venire allo scoperto. La soubrette e l'imprenditore hanno condiviso delle storie su Instagram in cui si taggano a vicenda. A compiere il primo ... Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Giulio Fratini, dopo Natale spunta anche l'anello Dopo aver trascorso il Natale in Kenya, Elisabetta Gregoraci volata negli Emirati Arabi dove ha raggiunto il compagno Giulio ...Quello tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini è vero amore e a dimostrarlo ci pensa la diretta interessata tra le sue Instagram stories. La showgirl dopo aver trascorso ...