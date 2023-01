La Prealpina

È morto nella tarda serata di domenica, Marco Imperato, 45 anni di Morgex (Aosta), il pilota dell'precipitato il 23 novembre nel biellese. L'uomo era ricoverato in condizioni giudicate molto gravi al Cto di Torino Aveva circa 20 anni di esperienza nel settore aeronautico, era originario ...Intorno alle 14.20, l'di emergenza si è nuovamente levato in volo sul ghiacciaio di Hintertux. Uno sciatore tedesco di 56 anni, infatti, èsulla pista rossa 5 e si è schiantato ... Elicottero caduto nel Biellese, morto il pilota È morto nella tarda serata di domenica, Marco Imperato, 45 anni di Morgex (Aosta), il pilota dell'elicottero precipitato il 23 novembre nel biellese. (ANSA) ...PIEVE DEL GRAPPA - Nel pomeriggio di ieri, 31 dicembre, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per due parapendii, decollati pur in presenza ...