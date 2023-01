Edoardo Tavassi è un capitolo chiuso | Mercedesz Henger presenta il suo nuovo fidanzato

Leggi su biccy

(Di lunedì 2 gennaio 2023)sembravano essere sulla stessa lunghezza d’onda durante la loro partecipazione a L’Isola dei Famosi, dove lei era tornata per cercare di conquistarlo. Nonostante una bella alchimia, però, lui ha sempre cercato di frenare parlando di poca fiducia e promesse di vedersi fuori. Finito il reality i due non si sono mai frequentati e quello che è successo in Honduras, è rimasto in Honduras. “Per quanto riguardaci siamo sentiti, abbiamo chiarito delle cose che andavano chiarite. Posso dire che se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo“, le parole di lei poche settimane dopo la fine del reality.confessa in che rapporti è conhttps://t.co/tkaUHlteJL — ...