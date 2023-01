Edoardo Leo | il lutto che lo ha sconvolto | “Riposa in pace”

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 2 gennaio 2023)Leo e iltremendo che gli hala vita: ecco chi riguarda, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno degli attori tra i pochi apprezzati del cinema italiano con un talento smisurato è proprio lui,Leo. L’uomo, originario di Roma ha regalato al pubblico diverse interpretazioni a dir poco fantastico soprattutto sul grande schermo che lo hanno reso unico nel suo genere. Tra i film a cui possiamo far riferimento possiamo citare La classe non è acqua, Dentro la città, Perfetti sconosciuti, Smetto quando voglio, 18 regali e moltissimi altri. Purtroppo, di recente ha dovuto affrontare un grandissima sofferenza per la scomparsa di una persona a lui vicina. Curiosità suLeo (foto ANSA-democratico.it)Prima di diventare attore,Leo aveva numerose ...